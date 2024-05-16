В Омской области в эвакуации остается более 2 тысяч человек

Главы Минстроя Ирек Файзуллин и МЧС Александр Куренков прибыли в Усть-Ишимский район Омской области, где до сих пор остаются затопленными некоторые территории.

Министры осмотрели зоны подтопления, провели заседание штаба по ликвидации ЧС, побывали в пункте временного размещения и ответили там на вопросы жителей. Дело для Файзуллина и Куренкова в последние недели не новое, но это их первая служебная командировка после переназначения в правительстве.

Осматривать работы по укреплению дамб в районе Ишима и федеральной трассы Тюмень – Омск министры не стали, а выслушали доклад.

На территории Ишимского района развернуто три пункта временного размещения. Эвакуировано более 2 тыс. человек. В селе Усть-Ишим остаются подтопленными 210 жилых домов и более 370 приусадебных участков.