Арестович* переживает: В украинской армии развал и катастрофа

Потери в подразделениях украинских боевиков столь велики, что в некоторых фактически утрачена управляемость. Об этом заявил бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который в 2022 году был главным военным спикером режима.

Он говорит, что наступает критическая фаза, которая медленно и постепенно приближалась, а в последние месяцы стала все более нарастать.

"Это когда в войсках начали выдергивать в пехоту людей, которые обладают другой военной специальностью. Пошли писари, водители, зенитчики и так далее. Проблема в том, что во многих бригадах уже и они истощились", - сказал Арестович.

Он говорит, что если подразделение теряет 50% личного состава, то восстановить его уже проблема. Если 70% - это уже невосстановимо, а у боевиков именно это и происходит. В том числе власти начали "раздергивать" самые боеспособные бригады, которые практически не отступали. Это говорит о том, что людей критически не хватает.

"Это обвал и катастрофа – то, что сейчас происходит. В войсках ужас творится", – беспокоится Арестович.

Значительную часть вины он возлагает лично на Зеленского, который окружил себя людьми, которые его только хвалят, а тому, как актеру, это нравится. А знающие специалисты изгонялись. На ключевые посты назначаются люди, которые лишь безропотно все исполняют и выслуживаются. И это рецепт катастрофы.

Огромные проблемы в ВСУ признают и на Украине. Это касается не только потерь, но и изменившегося отношения к военной службе. Так, пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко заявил, что "у нас масштабное социальное неприятие вооруженных сил" и ему очень хотелось бы знать, когда это началось. Поначалу были такие радужные ожидания, но они сменились полным разочарованием.