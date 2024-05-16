Путин приветствует захват китайским автопромом российского рынка

Российские власти, судя по всему, не собираются защищать отечественный рынок от нашествия китайского автопрома, который либо низко локализован, либо вовсе просто ввозится в страну из-за границы.

Китай добивается "явных, совершенно очевидных успехов" в сфере производства автомобилей, заявил Путин на пресс-конференции с Си Цзиньпином.

"Мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники", – заявил президент России.

Напомним, 2023 год стал годом взлета китайских брендов – они занимают уже половину рынка и тренд имеет склонность к росту. В массовом сегменте доля китайцев 45%, в премиальном – 70%.

При этом новые автомобили из КНР в 2023 году в России в среднем подорожали на 11%, до 3,3 млн рублей. Новые машины марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery – 15%, на 8% выросла стоимость новых Changan, на 2% – Exeed и Omoda. Подержанные китайские машины подорожали за год в два раза, до 1,8 млн рублей.