В Сургуте объявлен конкурс на пост главы города

В Сургуте утверждены сроки подачи заявок кандидатами на пост главы города. Также стала известна дата заседания конкурсной комиссии, в результате работы которой выберут претендентов на пост главы.

Заявки от соискателей начнут принимать в 9.00 27 мая и закончат в 17.00 21 июня. Конкурс по отбору кандидатов начнется в 9.00 1 июля. Об этом говорится в решении думы Сургута, утвержденного сегодня 18-ю депутатами.

Напомним, экс-глава города Андрей Филатов возглавил Сургут в конце февраля 2021-го, сменив на этом посту ушедшего в Госдуму Вадима Шувалова. До этого Филатов руководил комитетом думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике. Ушел в отставку 22 апреля 2024 г.