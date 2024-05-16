Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса.

"Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов устава ООН, уважение государственного суверенитета и государственной целостности всех стран и их озабоченности о безопасности формирования новой, сбалансированной архитектуры безопасности", - сказал китайский лидер по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Напомним, Китай не признает российским ни Крым, ни ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.