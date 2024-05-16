Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после избиения матери и дочери в Асбесте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения жительницы Асбеста и ее маленькой дочери. Семья пострадала от рук сожителя женщины, который только в 2022 году вышел на свободу.

"Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по факту избиения жительницы города Асбеста и её малолетней дочери проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.117 УК РФ (истязание). Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе расследования", - сообщили в пресс-службе СКР.

По данным СМИ, инцидент произошел в начале мая. 24-летний мужчина избил свою сожительницу - 32-летнюю мать маленького ребенка. Женщину увезли в реанимацию, она находится в тяжелом состоянии. Девочку же осмотрели и передали бабушке, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Пострадавшей женщине оказывается необходимая медицинская помощь. Представители МВД предпринимают комплекс мер, чтобы злодеяние не осталось безнаказанным. Подозреваемый "кухонный боксер" сыщиками задержан и содержится под стражей. Из мест лишения свободы он освободился 12 декабря 2022 года. Срок за тяжкие преступления отбывал в ИК 24 в Тавде. Видимо, вновь туда захотел", - прокомментировал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.