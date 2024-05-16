В Тюменской области проверят больницу, откуда уволились 16 врачей "скорой"

Департамент здравоохранения Тюменской области начал проверку обстоятельств конфликта, возникшего между руководством и коллективом скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО "Областная больница №15" (село Нижняя Тавда).

Как сообщили в департаменте, уже состоялась встреча с коллективом без участия руководства учреждения. Все озвученные спорные моменты являются решаемыми, их вскоре устранят, заверили в ведомстве. Непрерывное оказание скорой и неотложной медицинской помощи в Нижней Тавде и районе будет продолжено. Директор депздрава взял ситуацию на личный контроль.

Ранее в СМИ появилась информация, что причиной увольнения всех 16 сотрудников неотложной медицинской скорой помощи стали якобы нарушения трудовых прав.