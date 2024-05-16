Осужденный за растрату экс-пиарщик свердловского губернатора не смог обжаловать приговор

Бывший пиарщик губернаторов Свердловской и Челябинской областей, бывший замгубернатора Сахалинской области по информационной политике Дмитрий Федечкин не смог обжаловать вынесенный ему приговор.

Напомним, в октябре 2023 года Федечкин был осужден за хищение и растрату бюджетных средств. В суде было установлено, что экс-пиарщик с соучастниками в 2020-2021 годах похитил 2,9 млн руб. из бюджета областного автономного учреждения. А в мае и декабре 2020 года вместе со своим заместителем они растратили средства Сахалинской области на безосновательные премии сотрудникам и корпоративные мероприятия.

Суд назначил Дмитрию Федечкину 5 лет в колонии общего режима и лишил права занимать должности на госслужбе на срок 2 года. При этом гособвинение запрашивало 7 лет колонии. Его заместитель и руководитель коммерческой организации были осуждены к лишению свободы на срок от 3,5 до 4 лет условно, с установлением испытательного срока 3 года.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев (в центре) и Дмитрий Федечкин (справа)

Позже на приговор Федечкину поступила апелляция, которую начали рассматривать в феврале нынешнего года. Сегодня, 16 мая, Сахалинский областной суд вынес решение.

"Судебный акт оставлен без изменения", - сообщается в электронной картотеке облсуда.

Дмитрий Федечкин возглавил управление по делам печати правительства Челябинской области в 2010 году, когда пост губернатора занимал Михаил Юревич. После этого он перешел на аналогичную должность в Свердловскую область к губернатору Евгению Куйвашеву. В 2015 году вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем тогдашнего главы региона Бориса Дубровского. В дальнейшем Федечкин перебрался в Сахалинскую область.