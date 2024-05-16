Шойгу рассказал, чем займется на новом посту

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что его главной задачей на новом посту остается СВО и ее потребности. Также он оценил итоги своей работы на посту министра обороны.

"На всех направлениях спецоперации идет наступление, и довольно неплохо. Созданы определенные резервы по личному составу и технике для продвижения вперед в зоне спецоперации", - процитировал Шойгу кремлевский журналист Павел Зарубин.

Накануне о новых задачах Шойгу сообщил Путин. Помимо должности в СБ экс-министр будет куратором комиссии ВПК, а также организует работу Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами: "Думаю, что Сергей Кужугетович, как никто другой, понимает и необходимость обеспечивать наши обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок с учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством Министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой".

Сегодня и Шойгу, и новый министр обороны России Андрей Белоусов прибыли с Путиным в Пекин на российско-китайские переговоры.