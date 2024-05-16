Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии вышли на акцию протеста в Тбилиси

Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, а также Исландии приехали в Грузию и присоединились к акции протеста в Тбилиси против принятого закона об иностранных агентах.

В Тбилиси инициированы акции протеста против закона под предлогом, что это усложнит вступление Грузии в ЕС. Страны Запада резко осуждают закон и даже грозят санкциями. Вашингтон пригрозил, что произведет фундаментальный пересмотр отношений с Грузией.

В России указывают на то, что США хотят организовать очередную цветную революцию. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все помнят ту же картину на Украине и знают, чем она закончилась.

Политолог Сергей Марков пишет, что власти Грузии уже выдворили восемь офицеров ГУР МО Украины, но никого из иностранцев не задерживают, так как боятся и понимают, что если они поведут себя как Виктор Янукович, то им конец, а в Грузии будет катастрофа.

Власти Грузии отмечают, что закон соответствует всем основным правовым принципам и преследует цель обнародовать иностранных агентов и источники их финансирования. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что внешние силы пытаются устроить государственный переворот в Грузии.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркивает, что участие глав МИД других стран в акции протеста является открытым вмешательством в дела Грузии, напоминая участие бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в "евромайдане".

"Страны меняются, методы остаются теми же - полное презрение к суверенитету подопытных и бесцеремонное, на глазах у всего мира вмешательство в их внутренние дела", - написал он в Telegram-канале.





