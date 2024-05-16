Алексей Вихарев подарил бойцам антидроновое ружье "Гарпия" и другое военное оборудование

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил бойцам СВО военное оборудование почти на 600 тыс. рублей. Среди снаряжения: два тепловизора, комплект видеокамер, а также антидроновое ружье "Гарпия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата, за помощью обратились сами связисты, проходящие службу в зоне проведения СВО. Оборудование было закуплено в кратчайшие сроки на личные средства Алексея Вихарева.

"Антидроновое ружье "Гарпия" - незаменимое оборудование на спецоперации. Благодаря ночному прицелу и тепловизору помогает увидеть противника в темное время суток, эффективно устранить вражеские дроны и своевременно защитить военнослужащих. К тому же оно легкое и удобное в использовании, что тоже очень важно, когда солдат находится в полной боевой экипировке. Это высокоточное оборудование помогает нашим ребятам не только выполнять поставленные боевые задачи, но и сохранять здоровье, жизнь", — рассказал военный-связист с позывным "Казах".

Военный передаст оборудование батальону в ближайшее время.

"С ребятами остаемся на связи, буду им помогать, сделаем все от нас возможное, чтобы победить!" — заключил Алексей Вихарев.

Ранее депутат также передал екатеринбургским артеллеристам квадрокоптер DJI Mavik 3T с тепловизором за 700 тыс. рублей. А на днях подарил госпиталю ВОВ устройство для проведения операций на коже, необходимое в ожоговых и хирургических отделениях, стоимостью свыше 100 тыс. рублей.

Всего за два года Алексей Вихарев направил на помощь бойцам свыше 52 млн рублей. На эти деньги была закуплена высокоточная техника и электроника, а также гуманитарная помощь.

