16 Мая 2024
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев подарил бойцам антидроновое ружье "Гарпия" и другое военное оборудование

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил бойцам СВО военное оборудование почти на 600 тыс. рублей. Среди снаряжения: два тепловизора, комплект видеокамер, а также антидроновое ружье "Гарпия".

Антидроновое ружье "Гарпия"(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата, за помощью обратились сами связисты, проходящие службу в зоне проведения СВО. Оборудование было закуплено в кратчайшие сроки на личные средства Алексея Вихарева.

"Антидроновое ружье "Гарпия" - незаменимое оборудование на спецоперации. Благодаря ночному прицелу и тепловизору помогает увидеть противника в темное время суток, эффективно устранить вражеские дроны и своевременно защитить военнослужащих. К тому же оно легкое и удобное в использовании, что тоже очень важно, когда солдат находится в полной боевой экипировке. Это высокоточное оборудование помогает нашим ребятам не только выполнять поставленные боевые задачи, но и сохранять здоровье, жизнь", — рассказал военный-связист с позывным "Казах".

Алексей Вихарев и военный-связист с позывным "Казах"(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Военный передаст оборудование батальону в ближайшее время.

"С ребятами остаемся на связи, буду им помогать, сделаем все от нас возможное, чтобы победить!" — заключил Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев и военный-связист с позывным "Казах"(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Ранее депутат также передал екатеринбургским артеллеристам квадрокоптер DJI Mavik 3T с тепловизором за 700 тыс. рублей. А на днях подарил госпиталю ВОВ устройство для проведения операций на коже, необходимое в ожоговых и хирургических отделениях, стоимостью свыше 100 тыс. рублей.

Алексей Вихарев и замначальника госпиталя по хирургии Александр Виноградский(2024)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Всего за два года Алексей Вихарев направил на помощь бойцам свыше 52 млн рублей. На эти деньги была закуплена высокоточная техника и электроника, а также гуманитарная помощь.

Теги: Вихарев, Гарпия, СВО, бойцы


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