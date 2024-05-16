Угроза жизни премьер-министра Словакии сохраняется

Сохраняется угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение в городе Гандлова. После госпитализации ему провели несколько операций.

Известно, что Фицо ранили в живот и в конечности. СМИ сообщали, что в премьер-министра попало не менее трех пуль.

Местные издания сообщили, что стрелка удалось задержать. Им оказался 71-летний словацкий писатель и активист Юрай Чинтула. Он начал стрелять в Фицо, когда тот вышел поприветствовать жителей города после выездного заседания правительства Словакии.

Фицо известен своими громкими антиукраинскими высказываниями: он заявлял, что Украина является самой коррумпированной страной в мире, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с разгула местных нацистов, и теперь Киев полностью подконтролен Вашингтону, а Россию же обманывали, обещая не расширять НАТО на восток.