16 Мая 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Экспозицию "Николай Кузнецов. Человек — легенда", инициированную фондом святой Екатерины, уже посетили более 250 тысяч человек

В этом году исполняется три года со дня открытия в Екатеринбурге уникального выставочного пространства «Николай Кузнецов. Человек — легенда», которое было создано по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины.

За это время почти 250 000 жителей нашей страны через игровой формат экспозиции смогли погрузиться в жизнь легендарного уральского разведчика — во время Великой Отечественной войны он уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Выставка имеет большое историческое значение и для Урала, и для России в целом. Да, герой здесь один — это Николай Кузнецов, но после реального соприкосновения с тем временем за счет технологий каждый гость уходит домой под впечатлением и с осознанием роли нашей страны в той страшной войне», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Среди тех, кто лично оценил историческое пространство, сотни военных, актеров, спортсменов. Ради экспозиции приезжал и Александр Михайлов, исполнивший роль разведчика в фильме «Отряд особого назначения».

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что созданием выставки занималась итальянская компания Illogic S.r.l., которая специализируется на разработках в сфере промышленного интернета, 3D-моделирования, технологий виртуальной и дополненной реальности. Жюри международной премии Best Event Awards World Experience 2021 признало выставку самой технологичной в мире.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: выставка, фонд святой екатерины, александр михайлов, александр андреев, николай кузнецов - человек легенда


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