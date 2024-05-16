Путин назвал Китай главным торговым партнером России

Владимир Путин начал переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем с данных о двусторонних торговых успехах. Он назвал Китай главным торговым партнером России, указал на то, что 90% двусторонних расчетов между странами проводится в рублях и юанях (напомним, в последнее время и эти расчеты идут с большой задержкой из-за опасений китайских банков наложения санкций со стороны США).

"Россию и Китай действительно объединяет общность задач национального развития и обеспечения совместного процветания на принципах взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды. Уже говорилось, что за прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии, и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных инвестиционных проектов в самых различных областях", - заявил Путин.