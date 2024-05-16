В Тюменскую область из-за паводка прибыли главы МЧС и Минстроя

В Тюменскую область прилетели два федеральных министра – по чрезвычайным ситуациям и строительства и ЖКХ. Им предстоит изучить ситуацию с паводком.

Александр Куренков и Ирек Файзуллин в Тобольске провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Выслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень - Омск рядом с селом Абатское. Главе МЧС России доложили о ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшему населению, в частности, реализации мер социальной поддержки.

"Спасибо, что отстояли все самые острые участки. Знаю, работа велась и ведётся круглосуточно. Я очень благодарен ребятам за такой ответственный и самоотверженный подход – все молодцы!", - сказал Александр Куренков.

В области идет устойчивое снижение уровня воды по руслу реки Ишим. Глава МЧС России обратил внимание на непрерывный мониторинг состояния защитных дамб и временных земляных насыпей. На освободившихся от воды территориях проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает МЧС России.

15 мая губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что ситуация с паводком вновь обострилась. Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе.

"Первый крупный населенный пункт по течению – село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016-17 гг. На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 г. превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район. Продолжаем работу по укреплению защитных насыпей, наполняем мешки грунтом. Сейчас самая главная задача – обеспечить эвакуацию населения, а также спасти имущество, скот и домашних животных", - сказал глава региона.