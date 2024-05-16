Охранять зрителей на концертах обяжут полицию

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал внесенный недавно законопроект о том, чтобы возложить обязанность обеспечивать безопасность на зрелищных мероприятиях на организаторов силами полиции.

Сейчас в законе о культуре не говорится о том, кто и как должен обеспечивать безопасность. Но последний теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" заставил поднять этот вопрос.

В закон о культуре предлагается внести изменения: прописать обязанности организаторов по обеспечению безопасности, порядок взаимодействия с органами власти и охраны правопорядка.

В законе запишут определение "места проведения зрелищного мероприятия". Организаторами могут быть люди и компании, взявшие на себя инициативу и ответственность за подготовку, финансирование и проведение мероприятия. Они совместно с собственником обязаны гарантировать общественный порядок и безопасность, что должно быть отражено в договоре между ними.

Правила же безопасности на зрелищных мероприятиях утвердит Правительство.

К концертным залам и другим местам проведения мероприятий выдвинут требования иметь аварийные выходы, которые легко открыть, огнетушители и т.п. Проверять это будут контролеры. За тридцать дней до концерта организаторы должны оповестить об этом органы внутренних дел и местную власть.