Жильцы дома на Сулимова в Екатеринбурге два месяца сидели без воды из-за соседки

В Екатеринбурге судебные приставы обеспечили доступ в квартиру для ремонта сетей водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о многоквартирном доме на улице Сулимова, 4 в уральской столице. Его жильцы два месяца оставались без воды. Дело в том, что управляющая компания не могла достучаться до собственницы квартиры, в которой проржавели трубы, что вызвало протечку на нескольких этажах. Женщина просто не пускала сантехников.

В результате получать доступ и устранять неполадки пришлось через суд. Тот вынес решение об обязанности предоставить доступ в квартиру. Однако и после этого ее владелица не открывала дверь. Тогда было решено вскрывать жилище принудительно.

Когда дверь начали вскрывать в присутствии судебных приставов и сотрудников управляющей компании, женщина все же решила пустить их для ремонта системы водоснабжения. Таким образом, ситуация разрешилась.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге приставы вскрыли квартиру, жилец которой не хотел пускать газовиков.