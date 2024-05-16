16 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

ФСБ хочет ужесточить правила покупки россиянами sim-карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) хочет изменить порядок продажи россиянам sim-карт, о чем даже начала беседы с Минцифры.

Рассматривают три варианта борьбы с серым рынком таким изделий: покупка sim-карт либо по биометрии, либо только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России", либо с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор, пишет "Ъ". Изменение правил может снизить количество новых подключений абонентов. Но даже в таком случае полностью очистить рынок от серых sim-карт может не получиться.

В апреле 2024 г. ФСБ и МВД изъяли 612 sim-боксов, используемых для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Операция проходила в марте. В 40 регионах изъяты 612 sim-боксов и более 300 тыс. sim-карт. 32 человека попали под уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Sim-бокс – устройство, используемое для хранения и работы большого числа sim-карт. С его помощью можно обслуживать до 60 вызовов одновременно и отправлять до 600 сообщений в час.

Примерно в это же время выяснилось, что иностранцы, в том числе трудовые мигранты, а также лица без гражданства смогут покупать sim-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале "Госуслуг" с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Эти требования внесены в подготовленный Минцифры законопроект. Бумага направлена в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, ФАС и Минэкономразвития.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ.

Теги: ФСБ, sim-карта, покупка, Минцифры


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