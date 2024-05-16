В Екатеринбурге мошенник выманил у школьницы 700 тысяч рублей в игровом чате

В Екатеринбурге мошенник заставил школьницу перевести несколько сотен тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, в полицию обратилась 44-летняя женщина, которая рассказала, что с ее карты списали крупную сумму, введя в заблуждение ее дочь. Сыщики установили, что в начале мая 10-летняя школьница играла в онлайн-игры на своем мобильном телефоне. Через игровой чат с ней связался незнакомец и предложил получить большую сумму игровой валюты "робуксов".

Девочка согласилась и списалась с неизвестным в мессенджере. Под руководством злоумышленника, используя телефон матери с банковским приложением, она сумела оформить кредит. Затем школьница перевела 700 тысяч в счет покупок на маркетплейсе. Мать обнаружила списания и обратилась в полицию.

Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". В МВД призывают родителей провести беседу с детьми о недопустимости общения с незнакомцами в интернете. Также следует исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи.

Напомним, недавно в Екатеринбурге доцент одного из университетов отдала мошенникам несколько миллионов рублей.