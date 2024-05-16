В Госдуме пока не ждут нового министра обороны

Депутаты Госдумы пока не намерены приглашать на "парламентский час" нового министра обороны России Андрея Белоусова.

"Необходимо дать Андрею Рэмовичу время, чтобы он разобрался в работе на новом месте. Мы его давно знаем. Выбор президента поддерживаем. Со своей стороны будем оказывать ему необходимую помощь", - цитирует ТАСС спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Госдума не утверждает министров "силового блока" правительства и даже не участвует в консультациях по поводу их назначения (эта функция отдана Совету Федерации). Поэтому переход Белоусова на новую работу прошел мимо нижней палаты парламента.