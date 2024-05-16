Доля утечек личных данных в РФ выросла до 72%

В России утечка конфиденциальной информации граждан стала одним из самых распространенных последствий кибератак.

Ее доля в I квартале 2024 года выросла до 72%. За тот же период прошлого года показатель составлял 59%. За первые 2,5 месяца этого года также утекли данные 170 компаний — это 40% от всего числа инцидентов в 2023 году, говорят участники рынка.

По словам экспертов, вредоносное программное обеспечение стало ключевым инструментом для преступников, они все чаще применяют модульные программы для кражи данных, денег и прочего. При этом прогнозируется, что количество атак будет уменьшаться в связи с появлением новых механизмов защиты информации от отечественных разработчиков, сообщают "Известия".

Ранее в России впятеро выросло количество слитых номеров телефонов.