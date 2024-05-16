Власти направят на льготные кредиты рекордный 1 трлн рублей в 2024 году

В России на субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования будет направлено 960 млрд руб. бюджетных средств в 2024 году.

Как заявили эксперты ИКСИ и Института экономики роста им. П.А. Столыпина, это рекордная сумма для казны. В последние годы расходы на субсидирование льготных программ составляли в пределах 600–800 млрд руб. в год. Больше всего будет направлено на льготную ипотеку — 550 млрд, сообщил исполнительный директор ИЭР им. П.А. Столыпина Антон Свириденко. Среди других крупных статей — возмещение по процентам сельхозпроизводителям (136 млрд) и поддержка малых и средних предприятий (70 млрд). Остальные средства будут распределены по другим направлениям.

Как заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, увеличение расходов бюджета на субсидирование процентных ставок в текущем году связано с резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ (до 16%).

В связи с высокими бюджетными расходами и ключевой ставкой Минфин предлагает сворачивать льготные программы и ужесточать условия по тем, что сохраняются.

Как напомнила Ольга Беленькая, с июля 2024-го власти свернут льготную программу на новостройки. А семейную продлят до 2030-го, сообщают "Известия".

Ранее Министерство финансов России разработало проект постановления кабмина, согласно которому будет увеличен лимит кредитования по льготным ипотечным программам.