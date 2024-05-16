16 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Работодатели начали помогать сотрудникам с кредитами на фоне дефицита кадров

Дефицит трудовых ресурсов усилился в конце 2023 года и I квартале текущего.

В условиях дефицита кадров организации и предприятия находят альтернативные инструменты найма и удержания работников. Они содействуют им в получении и выплате кредитов, следует из отчета Центробанка РФ.

Так, в Марий Эл сотрудникам предприятия по производству электрооборудования предоставляют льготные кредиты на любые цели, включая ссуды на недвижимость. А на Барнаульском заводе помогают оплачивать съемное жилье и компенсируют проценты по ипотеке, говорится в докладе регулятора.

Как заявил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, на фоне дефицита персонала такие схемы стали более популярны. По его словам, тот факт, что Банк России описывает этот механизм, показывает, что альтернативные инструменты приобретают масштаб и становятся трендом на рынке.

Такая поддержка позволяет удержать людей от перехода в другие организации, заявил младший директор по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Владислав Бухарский. По его словам, как правило, за предоставлением такой помощи следуют определенные требования к человеку по минимальному сроку работы в следующие несколько лет, сообщают "Известия".

Напомним, ситуация на рынке труда за 2024 года грозит обернуться "революцией в области зарплат". Заработки на СВО и дефицит кадров "на гражданке" вынуждают работодателей повышать зарплаты. По оценкам экспертов, сегодня в стране не хватает более 4 млн работников, и кардинального улучшения этой ситуации пока не предвидится.

Теги: работа, дефицит кадров


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