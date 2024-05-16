Минэк захотел повысить лимит инвестиций из ФНБ

Министерство экономического развития России предложило кабмину РФ расширить лимит использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 4,2 трлн до 6 трлн руб.

Минэк сослался на то, что прогноз по ликвидной части ФНБ может быть улучшен. Сегодня бюджетное правило предусматривает использование фонда на финансирование дополнительных расходов, но не более чем на 4,2 трлн руб.

Дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны. Пока лимит не исчерпан, однако средства уже расписаны по конкретным проектам. Пока решений об увеличении инвестиций не принято, но запрос от компаний есть.

В правительстве знают о предложении Минэкономразвития, но вряд ли оно будет поддержано Минфином. С учетом и так невысокой ликвидной части ФНБ и пока еще сохраняющейся высокой инфляции не стоит дополнительно повышать ожидания госрасходов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Ранее из ФНБ предложили взять еще 300 млрд на выкуп иностранных самолетов.