Большинство учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебы

67% российских учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов.

Как говорится в исследовании цифровой образовательной платформы "Дневник.ру", такой же точки зрения придерживаются и 51% учеников и их родителей. Согласно опросу, 22% учителей не видят необходимости в репетиторстве для ребенка, оставшиеся 11% затруднились с ответом. 37% педагогов сами проводят индивидуальные занятия в свободное время. Среди родителей 55,4% убеждены, что только школьной программы недостаточно для успешной учебы. Не согласились с такой точкой зрения 27,4%, затруднились ответить 17,3%.

Чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому (25%), математике (19%) и русскому языку (16%). По их мнению, репетитор уделяет внимание и время одному ученику, останавливается на тех моментах, которые вызывают затруднения, углубляется в детали, создает комфортную обстановку и доброжелательную атмосферу.

Как заявил директор по развитию "Дневник.ру" Юрий Бойко, опрашиваемые педагоги также жаловались на большое количество внеурочной деятельности, отвлекающей учеников и учителей от сути учебного процесса. А родители подчеркнули, что объем школьной программы слишком велик, из-за чего дети не успевают усвоить материал на уроках полностью и его приходится наверстывать дома или с репетитором, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что для воспитателей детсадов, а также преподавателей колледжей и вузов, могут снизить объем бумажной работы. Такой законопроект уже подготовлен и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.