В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше 6 лет

Кабмин России не принимал решения о повышении ставки по ипотечному кредитованию для семей с детьми старше 6 лет.

Как сообщает Минфин, идет обсуждение с экспертами и ведомствами, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность запуска льготной ипотеки для семей с детьми старше шести лет.

До этого глава государства Владимир Путин заявил о продлении программы льготной семейной ипотеки до конца своего пятого президентского срока – до 2030 года. В ЦБ считают, что массовые льготные ипотечные программы не должны расширяться, поскольку они перегревают рынок и уже вызвали сильный рост цен.