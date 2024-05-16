Навка: В WADA согласились на участие Валиевой в шоу

Агенты фигуристки Камилы Валиевой получили положительный ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на вопрос о возможности ее участия в ледовых шоу Татьяны Навки.

13 мая Валиева выступила в шоу "Руслан и Людмила" и "Вечера на хуторе 2.0". "Перед тем как объявлять и обсуждать [участие Камилы в шоу], мы продумывали, все согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные", — заявила Навка, сообщает ТАСС.

Валиева не участвовала в соревнованиях и шоу с января 2024 года, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил запрос WADA и дисквалифицировал ее за допинг.

В WADA заявили, что не уверены, что тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе имеет отношение к положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.