16 Мая 2024
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Ляйсан Утяшева&quot; / youtube.com/@Liasan

Навка: В WADA согласились на участие Валиевой в шоу

Агенты фигуристки Камилы Валиевой получили положительный ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на вопрос о возможности ее участия в ледовых шоу Татьяны Навки.

13 мая Валиева выступила в шоу "Руслан и Людмила" и "Вечера на хуторе 2.0". "Перед тем как объявлять и обсуждать [участие Камилы в шоу], мы продумывали, все согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные", — заявила Навка, сообщает ТАСС.

Валиева не участвовала в соревнованиях и шоу с января 2024 года, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил запрос WADA и дисквалифицировал ее за допинг.

В WADA заявили, что не уверены, что тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе имеет отношение к положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Теги: Навка, WADA, Валиева, спорт


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Ранее 13.03.2024 09:27 Мск WADA сожалеет, что по допинговому делу Валиевой наказана только спортсменка

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