Минтруд предложил повысить прожиточный минимум почти на 15%
Министерство труда России предложило установить в 2025 году прожиточный минимум на уровне 17 тыс. 733 руб. на душу населения.
Это больше нынешнего размера на 14,8%. Об этом следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов. Для трудоспособного населения показатель предложено установить в 19 тыс. 329 руб., для пенсионеров – 15 тыс. 250 руб., для детей – 17 тыс. 201 руб.
В случае утверждения документа, он вступит в силу с 1 января 2025 года.
Напомним, в России лидерами по выплате средней зарплаты по итогам 2023 года стали Чукотка, Москва, Магаданская область, ЯНАО, Камчатка, НАО и Якутия.