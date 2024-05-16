Минтруд предложил повысить прожиточный минимум почти на 15%

Министерство труда России предложило установить в 2025 году прожиточный минимум на уровне 17 тыс. 733 руб. на душу населения.

Это больше нынешнего размера на 14,8%. Об этом следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов. Для трудоспособного населения показатель предложено установить в 19 тыс. 329 руб., для пенсионеров – 15 тыс. 250 руб., для детей – 17 тыс. 201 руб.

В случае утверждения документа, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, в России лидерами по выплате средней зарплаты по итогам 2023 года стали Чукотка, Москва, Магаданская область, ЯНАО, Камчатка, НАО и Якутия.