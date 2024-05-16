Депутаты предложили ужесточить наказания за нападения на скорую помощь

В правительство РФ и Верховный суд направлен проект закона, которым предлагается приравнять нападения на медиков скорой помощи к атакам на сотрудников при исполнении должностных обязанностей.

Документ разработали депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева и Владислав Даванков. По их словам, нападения на врачей опасны не только для них, но для людей, к которым "скорая" может не успеть. Как считают парламентарии, если наказание будет суровым, человек "сто раз подумает, прежде чем замахнуться на врача или фельдшера".

Авксентьева сослалась на информацию Минздрава России, по данным которого, за прошлый год зафиксировано 1752 случая нападения на медицинских работников, сообщает РИА Новости.

Ранее суд в Краснодаре вынес приговор 31-летнему местному жителю. За нападение на врачей "скорой помощи" его отправили в колонию.