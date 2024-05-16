Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 7,91%

Инфляция в России на 13 мая составила 7,91% в годовом выражении.

По данным Минэкономразвития, на 6 мая этот показатель составлял 7,81%. С 7 по 13 мая инфляция составила 0,17%. Отмечается, что за указанный период рост цен продовольственных товаров составил 0,09%, при этом снижение цен на сахар, яйца, макаронные и крупяные изделия продолжилось.

Цены в сегменте непродовольственных товаров увеличились на 0,23%, а в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг – на 0,28% из-за замедления роста цен на авиабилеты на рейсы внутри страны.

Ранее сообщалось, что в России совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза, до 6,4% по итогам 2023 года. В 2022 году этот показатель находился на уровне 16%.