Высокотехнологичную помощь в медцентре Санкт-Петербурга смогут получать маленькие пациенты из Астраханской области

Вопросы госпитализации маленьких пациентов в федеральное медучреждение северной столицы обсудили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, руководитель научной лаборатории Торакальная ортопедия, врач-ортопед-ревматолог Игорь Комолкин и первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы Федерального собрания РФ Леонид Огуль.

Под руководством Игоря Комолкина сегодня в Областной детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой прошли очные консультации. По итогам осмотра 10 детей из Астрахани, Ахтубинска, Нариманова, Камызяка, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, направят по квотам в СПб НИИФ Минздрава России. Центр обладает уникальными методиками лечения пациентов с различной патологией, включая туберкулез и схожие с ним заболевания всех локализаций, оснащён современным медицинским оборудованием, в том числе роботизированной техникой.

«Специализация медучреждения для нас актуальна. Благодарю за помощь, которую оказываете региону, для нас это очень важно», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, обращаясь к Игорю Комолкину.

Взаимодействие с НИИФ Минздрава России по дополнительным квотам на лечение астраханских детей инициировал депутат ФС РФ Леонид Огуль. Глава региона Игорь Бабушкин инициативу поддержал и поручил министру здравоохранения Астраханской области Александру Буркину оказать всестороннюю помощь в этом вопросе.

По словам министра, сотрудничество с федеральным медучреждением позволит сократить сроки ожидания высокотехнологичной медицинской помощи: ранее астраханцев со сложными клиническими случаями направляли только в один научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга. Теперь два профильных федеральных лечебных учреждения будут принимать пациентов из региона.