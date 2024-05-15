Путин призвал не допустить перекосов в сторону оборонки в экономике и промышленности

Владимир Путин провел еще одно совещание, посвященное силовому сектору, на этот раз – развитию ОПК. Участниками стали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь СБ Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов и помощник президента Алексей Дюмин. Все кроме Медведева участвовали в совещании в новой для себя должности.

Президент призвал обеспечить потребности Вооруженных сил при проведении спецоперации, но при этом не допустить перекосов в экономике и промышленности.

"В любой момент нужно быть готовыми к тому, чтобы предприятия ОПК увеличили выпуск гражданской продукции в рамках диверсификации", - заявил Путин.

Также президент рассказал, кто чем будет заниматься. "Белоусов на посту главы Минобороны РФ должен продолжать то, чем занимался всю жизнь — экономикой", - заявил Путин. "Дюмин займется оказанием помощи правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы Вооруженных сил", - добавил глава государства.

Он отметил, что "кадровые перемещения в правительстве должны быть не формальными, а обеспечивать успех СВО". "Россия должна удвоить, утроить усилия по развитию ОПК. Чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь, а это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы", - заключил президент.