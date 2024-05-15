На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение после заседания правительства в городе Гандлове.

По данным словацкого телеканала JOJ, мужчина из толпы начал стрелять в премьер-министра после того, как он вышел поприветствовать жителей города. По данным источника, было произведено три-четыре выстрела. Также сообщается, что стрелявшего удалось задержать.

Полиция и спецслужбы эвакуируют других членов правительства и парламента, которые находились в здании, где проходила выездная сессия Национального совета.

Премьер-министр был ранен, его везут в больницу.

Фицо известен взвешенной позицией по украинскому кризису. Он заявлял, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с разгула украинских нацистов, и теперь Украина полностью подконтрольна США, а Россию же обманывали, обещая не расширять НАТО на восток.