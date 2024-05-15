Артюхов рассказал Новаку, как Новый Уренгой готовится к 50-летию

Вице-премьер Александр Новак встретился с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Темами разговора стали ключевые показатели социально-экономического развития региона.

Объем промышленного производства относительно допандемийного периода увеличился на 71%, сообщил глава региона. Зашел разговор и о подготовке к 50-летию Нового Уренгоя, которое "газовая столица" отметит в 2025 г.

Александр Новак по решению президента возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования. К важной дате готовятся крупные нефтегазовые компании, представленные в регионе. Губернатор доложил вице-премьеру о темпах строительства социальных, культурных и инфраструктурных объектов в городе, возведение которых приурочено к праздничной дате, пишет портал Правительства России.