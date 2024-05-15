В России сменились командующие несколькими военными округами

Названы фамилии врио командующих двумя военными округами.

И.о. командующего войсками Южного военного округа является Геннадий Анашкин, врио командующего войсками Восточного военного округа – Александр Санчик. Командующим войсками Московским военным округом стал Сергей Кузовлев, ранее он имел схожий статус в Южном военном округе. Это следует из материалов к встрече президента Владимира Путина с командующими различными военными округами.

Также стало известно, что бывший командующий Центральным военным округом Александр Лапин переведен в Санкт-Петербург. Он возглавил Ленинградский военный округ.