Движение по улице Горького в Екатеринбурге на 4 месяца сделают двусторонним

Строители на четыре месяца сделают движение по улице Горького в Екатеринбурге двусторонним. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с 18 мая по 1 октября двустороннее движение будет организовано на участке от улицы Малышева до улицы Карла Маркса. Это связано с проведением капитального ремонта улицы Гоголя. Изменение режима движения позволит снизить трафик на прилегающих улицах.

Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут, с чем поможет информационная карта, где содержатся все актуальные данные по дорожным работам и перекрытиям в Екатеринбурге.