Экс-командующий ЦВО Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Бывший командующий Центральным военным округом Александр Лапин переведен в Санкт-Петербург.

Он возглавил Ленинградский военный округ. Это следует из материалов к встрече президента России Владимира Путина с командующими военными округами.

Генерал Лапин в январе 2023 г. стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. Ранее он подвергался критике главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за руководство подразделениями в зоне СВО.