В Перми прокуратура выявила нарушения закона о запрете парковки электросамокатов

Прокуратура Перми выявила нарушения федерального законодательства в решении Гордумы о запрете парковки электросамокатов в центре столицы Прикамья.

"В ходе проведенной прокурорской проверки установлено, что решение [Пермской городской думы] №49 не соответствует федеральному законодательству в части регламентированного срока вступления в законную силу муниципального нормативного правового акта (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации)", - сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в связи с выявленными нарушениями на решение Пермской городской думы от 26 марта, которым регулируются вопросы использования территории общего пользования Перми при размещении средств индивидуальной мобильности (СИМ) или электросамокатов, принесен протест.

Согласно указанному Федеральному закону, положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования документа. При этом в Перми уже в начале апреля на штрафстоянку были отправлены более 530 электросамокатов кикшеринговых компаний "МТС Юрент" и Whoosh, оставленных вне специально отведенных мест.

Напомним, 26 марта депутаты гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в Правила благоустройства территории города Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках. Несмотря на запрет, сервисы возобновили работу. Администрация Перми приступила к эвакуации электросамокатов. Только за первые три дня работы было эвакуировано более 500 самокатов. В Whoosh отметили, что оспаривают принятые поправки для электросамокатов в прокуратуре и через суд.