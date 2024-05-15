В Генштабе никаких изменений не планируется – Путин

Владимир Путин рассказал, чем займется отправленный в отставку с поста министра обороны России Сергей Шойгу.

Он будет секретарем Совета безопасности, а также куратором комиссии ВПК, а также организует работу Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.

"Думаю, что Сергей Кужугетович, как никто другой, понимает и необходимость обеспечивать наши обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок с учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством Министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой", - пояснил президент на встрече с командующими военными округами.

При этом, по словам Путина, в Генштабе и "всей структуре, которая обеспечивает боевую работу, никаких изменений нет и не планируется". "Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается", - отметил президент.