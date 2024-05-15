Белоусов наладит отношения между "пушками" и "маслом" - Путин

Владимир Путин впервые встретился сразу с бывшим и новым министрами обороны России – на совещании с командующими военными округами.

И Андрей Белоусов, и Сергей Шойгу, который был назначен секретарем Совета безопасности РФ, пришли на встречу с президентом в гражданской одежде. За столом у президента их посадили друг напротив друга. Путин счел нужным рассказать, почему сменил главу оборонного ведомства.

Для начала он отметил, что в военных ведомствах "работа идет по плану". При этом Путин добавил о военных действиях: "Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил".

Потом президент поблагодарил Шойгу за то, "что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по преданию им нового облика".

"Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы. Да, мы все понимаем, что многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода, безусловно, решим", - заявил Путин.

Про назначение Белоусова Путин сказал: "Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 1980-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно".

По мнению президента, Белоусов "прекрасно понимает", как вписать экономику силового блока в общую экономику страны.

"Мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране. Но это взаимоотношение между так называемыми "пушками" и "маслом" должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского", - полагает Путин.

Президент напомнил, что Белоусов по его поручению в последнее время занимался технологиями двойного назначения, например, беспилотниками. И тем же самым по линии Минобороны занимался Шойгу.