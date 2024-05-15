Для участников СВО и членов их семей в Астраханской области действуют масштабный комплекс мер соцподдержки

В отчёте о работе областного правительства за 2023 год, представленного депутатам облдумы губернатором Игорем Бабушкиным, особое внимание глава региона уделил поддержке военнослужащих СВО и их семей.

На сегодняшний день в Астраханской области указанные категории граждан имеют право на получение 24 мер социальной поддержки.

В июне прошлого года в регионе открыли филиал всероссийского Фонда «Защитники Отечества». Ветеранам спецоперации там оказывают психологическую помощь, содействуют в решении юридических и других вопросов. Сейчас социальные координаторы Фонда сопровождают 890 человек.

Также губернатор подчеркнул, что с семьями военнослужащих с первых дней спецоперации работают специалисты регионального министерства социального развития и труда.

Игорь Бабушкин поблагодарил парламентариев за оперативную поддержку его инициатив об установлении и увеличении единовременной выплаты военнослужащим в зоне СВО. Депутаты дважды одобряли решение губернатора об увеличении выплаты. С 1 марта 2024 года она составляет уже полмиллиона рублей.

«Подавляющее большинство наших депутатов с первых дней СВО участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи бойцам и на освобожденные территории, – отметил глава региона. – Пользуясь случаем, я также ещё раз хочу сказать спасибо всем, кто собирает и отправляет на передовую гумгрузы, делает маскировочные сети для наших воинов, пишет им искренние добрые письма».

С прошлого года идёт активная проработка вопроса открытия госпиталя для лечения и реабилитации участников СВО на базе Александро-Мариинской областной больницы. По этому направлению получена поддержка Комитета Госдумы по охране здоровья. Также Игорь Бабушкин во время апрельской встречи с Президентом Владимиром Путиным проинформировал главу государства о проводимой работе.

Астраханская область участвует в федеральной программе «Время героев», запущенной по поручению Президента России. Новая программа позволит ветеранам спецоперации построить карьеру в органах власти и государственных компаниях. Отбор кандидатов уже завершён, от астраханцев поступило более 30 заявок.