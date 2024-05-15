В школах Ставрополя включили отопление

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко поручил включить отопление в школах с 15 мая.

"По поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко в связи с устойчивым похолоданием сегодня, 15 мая, в муниципальные общеобразовательные учреждения начало поступать тепло", - сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своем telegram-канале, что обратился к главам округов, руководителям министерств, которые отвечают за социальные объекты.

"Если холодно в детских садах, больницах, учреждениях соцзащиты, возможность включать тепло в них есть, и ее надо использовать. Нехарактерно прохладная для мая погода пока еще держится. Поэтому следует внимательно относиться к просьбам земляков, прогнозам синоптиков и принимать решение", - написал Владимиров.