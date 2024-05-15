15 Мая 2024
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Фото: скриншот видео / Виктор Снисаренко / ОНФ Югры

Дважды аутсайдер: мэру Нижневартовска вручат желтое ведро из-за постоянных подтоплений

Нижневартовск дважды стал городом-аутсайдером в мониторинге ОНФ "Лужи Югры", передает корреспондент Накануне.RU.

Гражданский мониторинг проходил с 1 апреля по 1 мая. Город признан самым мокрым муниципалитетом по результатам опроса, проведенного общественниками.

"Город Нижневартовск получил наибольшее число отзывов - 1 448 пользователей - 97% нетерпимого отношения к сложившейся ситуации по устранению подтоплений на территории населенного пункта", - сообщил руководитель регионального исполкома Виктор Снисаренко.

Общественники принесли в мэрию желтое ведро. Однако, пообщаться с активистами никто из сотрудников мэрии не вышел. Сам глава города Дмитрий Кощенко в отпуске. Напомним, вместо себя мэр оставил своего заместителя Виктора Ситникова, которого требует уволить прокуратура.

"Глава в отпуске, замы в отпуске, помощники заняты. Часть людей сбежала через запасной выход. Оставляем здесь это ведро для мэра. Просьба - передать. Он же все равно когда-то вернется. Будем надеяться, что после очередного приза у нас в городе будет чисто, сухо и безопасно", - заявили общественники.

Отметим, что по итогам зимнего мониторинга Нижневартовск также был в аутсайдерах. Глава города получил от ОНФ черную лопату из-за многочисленных жалоб от горожан на плохую уборку снега.

Добавим также, что в прошлом году желтое ведро за самый мокрый город получила экс-глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. А вот властей Нижневартовска общественники заподозрили в накрутке голосов.

Теги: желтое ведро, Лужи Югры, Дмитрий Кощенко, ОНФ, черная лопата


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Ранее 10.04.2024 15:11 Мск Глава Нижневартовска получил от ОНФ черную лопату и рискует получить желтое ведро

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