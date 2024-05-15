Путин намекнул Абрамченко на интересное трудоустройство

Владимир Путин встретился в Кремле с бывшими членами правительства России. Таковых оказалось трое: экс-вице-премьер Виктория Абрамченко, курировавшая экологию и сельское хозяйство, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин.

Сообщается, что всех их Путин поблагодарил за работу. А Абрамченко еще и заявил: "Вы многое сделали. Знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой, любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание. Хочу вас поблагодарить и предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете. И, конечно, хочу вас поздравить с государственной наградой".

В прощальном посте в своем Telegram-канале Абрамченко не сообщила, куда уходит работать, но на встрече с Путиным (в отличие от Шульгинова и Матыцина) выглядела очень довольной.

Полномочия Абрамченко в новом составе правительства частично получил пошедший на повышение Дмитрий Патрушев, министром спорта назначили губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а портфель министра энергетики достался кемеровскому губернатору Сергею Цивилеву.