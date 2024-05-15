В Екатеринбурге продолжат действовать повышенные меры безопасности

Несмотря на то, что в Свердловской области отменили антитеррористические ограничения, в Екатеринбурге все равно продолжат действовать повышенные меры безопасности. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

Напомним, после теракта в "Крокус Сити Холле" на Среднем Урале ввели запрет на проведение массовых мероприятий с 23 марта до 13 мая. Многие концерты и выставки были перенесены. Под ограничения попало и празднование Дня Победы: в Екатеринбурге сильно сократили праздничную программу, отменили салют, а все гуляния из центра перенесли в Парк Маяковского.

На этой неделе власти Свердловской области сняли антитеррористические ограничения. Распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Олег Чемезов. Согласно документу, на массовые празднования и гуляния теперь можно проходить без усиленного досмотра.

Однако в Екатеринбурге повышенные меры безопасности продолжат действовать. Как сообщил Алексей Орлов в своем Telegram-канале, ситуация стабилизировалась, но "это еще не повод расслабляться".

"На крупнейших городских площадках, в местах массового скопления людей, на соревнованиях и концертах с большим количеством участников вместе с организаторами мероприятий мы продолжим соблюдать повышенные меры предосторожности. Организаторы должны понимать высокую степень ответственности и важность соблюдения необходимых мер безопасности при проведении мероприятий в столице Урала", - отметил глава города.

Мэр добавил, что летом жителей и гостей Екатеринбурга ждет множество культурных, спортивных, деловых и праздничных событий и пообещал "сохранять разумный баланс между безопасностью и комфортом наших граждан".

Напомним, что уже в это воскресенье, 19 мая, в городе пройдет всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Из-за этого некоторые улицы будут перекрыты.