Суд продлил арест бывшей невестке экс-мэра Анастасии Чернецкой

Суд оставил под стражей до 28 августа бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию Чернецкую. Она с двумя другими бизнесменами Василием Петровым и Алексеем Шахмаеву обвиняется в крупном мошенничестве. Именно поэтому в марте текущего года прошли обыски в БЦ "Клевер Парк".

По данным СМИ, речь идет о мошенничестве с налоговыми вычетами. О какой именно сумме идет речь - неизвестно: разные издания со ссылкой на собственные источники сообщают как о 100 млн, так и 1 млрд рублей, которые фигуранты якобы могли присвоить себе.

Причастен ли к делу бывший супруг Анастасии - неизвестно, однако в окружении семьи последнего заверяют, что обвиняемая уже порядка 10 лет не общалась с сыном бывшего градоначальника.