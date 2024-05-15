15 Мая 2024
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Экономика В России За рубежом
Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Raiffeisen Bank не опасается санкций со стороны США за работу в России

В австрийском Raiffeisen Bank International (RBI) пока не видят рисков потери доступа к финансовой системе США, передает РБК со ссылкой на представителя банковской группы.

Ранее стало известно, что заместитель главы Минфина США Уолли Айдемо направил RBI письменное предупреждение о возможных санкциях за сделки в России и расширение деятельности российского подразделения группы.

В частности, Айдемо, якобы, возмущается планами провести сделку с компанией Strabag на $1,5 млрд. Впрочем, в начале мая стало известно, что банковская группа отказалась от этой идеи. Ранее австрийская компания Strabag была связана с Олегом Дерипаской.

В начале мая глава Raiffeisen Bank Йохан Штробль заявил, что банк начнет сокращать бизнес в России в соответствии с требованиями Европейского ЦБ. По его словам, это произойдет в III квартале текущего года.

Ранее группа заявила, что ожидает в ближайшее время получение запрос от ЕЦБ с требованием ускорить этот процесс. Отмечается, что Райффайзенбанк не выдает новые кредиты с 2022 года, а Штробль говорил о дальнейшем сокращении кредитного портфеля "дочки" RBI.

Ранее Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии приступил к расследованию в отношении австрийской Raiffeisen Bank International, продолжающей работать в России. Поводом послужило обращение чешской Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Ее представители отметили, что банк "получает огромную прибыль", которая через уплаченные в России налоги тратится на финансирование боевых действий на Украине.

 

Теги: Raiffeisen Bank, санкции, россия


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