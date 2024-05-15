Астраханскую автомагистраль отремонтируют в рамках реализации нацпроекта

Общегородская транзитная магистраль, соединяющая микрорайон Бабаевского с областным центром городом Астраханью, входит в опорную сеть России и Астраханскую агломерацию. Кроме того, трасса увеличивает пропускную способность международных транспортных коридоров, проходящих по территории региона. В связи с этим объект включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Конкурсные процедуры по определению подрядчика завершились до начала ремонтного сезона. Победителем стала АО «Донаэродорстрой». В рамках нацпроекта запланирован ремонт участка более восьми километров. Здесь заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия и обновят дорожную разметку, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Строительство магистрали завершили более десяти лет назад. Сегодня её нормативно-техническое состояние из 100 % соответствует 20 %, что считается неудовлетворительным. По плану подрядчик приступил к активной фазе реализации контракта», - пояснила и.о. директора ГКУ АО «Астраханьавтодор» Мартина Корнейченко.

В этом году в регионе введут в эксплуатацию более шестидесяти километров дорог и 13 искусственных сооружений по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».