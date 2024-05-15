15 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд оставил семью Морозовых в Екатеринбурге и отменил решение о депортации

Свердловский областной суд отменил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о выдворении семьи Морозовых за пределы России из-за небольшой задержки в оформлении документов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

По итогам апелляционного рассмотрения было принято решение изменить административное наказание в части выдворения из страны. Часть со штрафом в размере 2 тыс. рублей каждому была оставлена в силе. Как только решение суда вступит в силу, семья сможет вернуться из центра временного содержания для мигрантов обратно домой.

Напомним, что семья из мамы и двух взрослых детей (дочери и сына) продала все имущество в Казахстане, переехала в Екатеринбург, взяла ипотеку, а в 2024 году все трое решили сделать карту мигранта ВНЖ. Небольшое опоздание с прохождением дактилоскопии могло привести к штрафу и Морозовы были к этому готовы, однако суд внезапно объявил о необходимости выдворить семью из страны и запретить приезжать в Россию следующие пять лет. Всех троих заковали в наручники и отправили в центр временного содержания для мигрантов в Кольцово, несмотря на то, что Морозовы уже семь лет проживают в России.

Как только о ситуации стало известно общественности, семье на помощь поспешили со всех сторон: члены ОНК, Общественной палаты вместе с президентом Уральской ассоциации беженцев Людмилой Лукашовой помогли составить апелляционную жалобу и направить письмо в администрацию президента. Депутат Госдумы Максим Иванов, известный своими результатами в помощи бойцам СВО и их семьям, отправил депутатский запрос в ГУ МВД. Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил свой запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России и поручил однопартийцам обеспечить семье юридическую помощь. Присоединился к помощи и "Народный фронт".

Теги: Екатеринбург, Морозовы, семья, выдворение, депортация


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