Алтайский министр возглавил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

В Правительстве Югры приняты новые кадровые решения, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики региона.

Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 14 мая на должность директора регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта назначен Антон Черников.

Антон Черников родился 13 мая 1989 года. Имеет два высших образования — по направлениям "Строительство автомобильных дорог и аэродромов" и "Экономика". С июля 2023 года по апрель 2024 года являлся министром регионального развития Республики Алтай.

Напомним, департамент дорожного хозяйства и транспорта округа осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере транспортного обслуживания населения региона, дорожной деятельности и организации дорожного движения.